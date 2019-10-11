Razer Raion выглядит шикарно

Официально представлен новый игровой контроллер Razer Raion, который работает и с ПК, и с игровой приставкой PlayStation 4. Это идеальный вариант для тех, кто владеет сразу двумя платформами и хочет получить удовольствие от происходящего на экране без лишних трат. Не каждый позволит себе покупку двух отдельных геймпадов, а так вы получаете сразу универсальное устройство для двух отдельных платформ. Выглядит устройство отлично и очень стильно, есть все необходимые элементы управления и даже сенсорная панель. Вообщем, производитель показал крутой продукт и для геймеров это действительно стоящее решение. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь цену в долларах, которую уже представили, тяжело перевести в реальные рубли.