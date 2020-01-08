Razer Sila 5G Home Router создан для геймеров

В последнее время роутер играет важнейшую роль в жизни геймера, так как все игры сейчас сетевые и требуют от игрока не только хорошую реакцию, но и минимальную задержку до сервера. Это крайне важный параметр, однако не все роутеры могут чем-то таким похвалиться, плюс у некоторых роутеров часто случаются обрывы связи, что тоже негативно сказывается на конечном ощущении от игры. Для того, чтобы вы не страдали, был выпущен роутер Razer Sila 5G Home Router, который не только выглядит очень необычно благодаря своему корпусу, но и обеспечивает пользователя достаточно высокой скоростью передачи информации. Стоимость новинки пока что никто не называет, но это будет довольно доступное решение для всех фанатов видеоигр, которые жаждут побед.