Razer Viper Ultimate очень легкая

Официально представили новую игровую мышку Razer Viper Ultimate, которая выглядит очень стильно и может похвастаться довольно низким весом. Главная фишка именно в легком весе устройства — вы просто не чувствуете устройства в руке, оно как пушинка и это предоставляет геймеру шикарную возможность не думать о контроле. Вы просто ведете рукой в сторону и мышка уже находится в нужной точке. Также не будем забывать о новой беспроводной системе, которая обеспечивает моментальную реакцию. Вы можете даже не думать о том, что с проводной мышкой у вас будут какие-то проблемы. Это, видимо, и делает устройство настолько универсальным и крутым для тех, кто играет в игры и хочет получать более высокие результаты. Стоит мышка 130 долларов.