Razer анонсировала коврик для мыши Firefly V2 RGB

Razer представила обновленную версию своего коврика для мыши Firefly RGB. Впервые представленный в мае 2015 года, оригинальный Firefly содержал 15 зон освещения RGB, которые можно настраивать с помощью программного обеспечения Razer's Chroma. Для настройки пользователя доступно 16,8 миллиона цветов, но количество зон освещения увеличено с 15 (в модели мая 2015 года) до 19 (в модели ноября 2019 года).

Новый Firefly V2 теперь также оснащен более яркими светодиодами, а также сделан тоньше, всего на 3 мм. Как и оригинальная версия, Firefly V2 RGB имеет микротекстурированную твердую поверхность, оптимизированную для точного отслеживания всех датчиков мыши, игровых стилей и настроек чувствительности. Он также оснащен встроенным кабельным фиксатором для минимального перетаскивания мыши и противоскользящей резиновой основой, которая надежно удерживается на месте.

Цена:

Razer Firefly V2 RGB теперь доступен в магазинах за 49,99 долларов США.