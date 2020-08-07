Razer анонсировала новый коврик для мыши Acari

Razer Acari будет стоит 90 долларов США. Acari имеет несколько особенностей, которые могут оправдать такую цену. Во-первых, он использует олеофобную поверхность поверх слоя наночастиц, чтобы уменьшить накопление связывающих веществ, таких как натуральные кожные масла и пыль. Это должно быть очень соблазнительно для любого геймера, который любит перекусить во время игры.
Размер коврика - 420x320 мм и толщина 1.95 мм. Razer Acari не оснащен RGB-подсветкой. Коврик уже доступен на Razer.com и у авторизованных реселлеров.