Razer анонсировала новый коврик для мыши Acari

Компания Razer только что представила новый коврик для мыши Acari - аксессуар, призванный предоставить геймерам высочайший уровень точности и плавности при использовании мыши.

Razer Acari будет стоит 90 долларов США. Acari имеет несколько особенностей, которые могут оправдать такую ​​цену. Во-первых, он использует олеофобную поверхность поверх слоя наночастиц, чтобы уменьшить накопление связывающих веществ, таких как натуральные кожные масла и пыль. Это должно быть очень соблазнительно для любого геймера, который любит перекусить во время игры.

Размер коврика - 420x320 мм и толщина 1.95 мм. Razer Acari не оснащен RGB-подсветкой. Коврик уже доступен на Razer.com и у авторизованных реселлеров.