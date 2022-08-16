Razer анонсирует сверхлегкую игровую мышь DeathAdder V3 Pro

Компания Razer анонсирует сверхлегкую игровую мышь DeathAdder V3 Pro. Модель представлена в черном и белом варианте.

Обновленная мышь Razer DeathAdder V3 Pro включает в себя оптический датчик Focus Pro 30K, беспроводное соединение Razer HyperSpeed ​​и лучшую в своем классе надежность в эргономичном корпусе следующего поколения. Вес мыши всего 63 грамма. Новинка легче на 25% своего предшественника, а также может похвастаться временем автономной работы до 90 часов и зарядкой через порт USB Type C с помощью входящего в комплект зарядного кабеля Razer Speedflex. DeathAdder V3 Pro поддерживает частоту опроса 1000 Гц с интервалом опроса 1 мс.

Цена мыши Razer DeathAdder V3 Pro составляет 159 евро.

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