Razer и Tencent выведут мобильные игры на новый уровень

2019-03-22, Автор - Anna; Продукт - Razer ; [75]
Razer объявил о сотрудничестве с Tencent, чтобы вывести мобильные игры на новый уровень. Сотрудничество позволит обеим компаниям объединить свои сильные стороны, чтобы сосредоточиться на трех областях: аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги.

Tencent является мировым издателем популярных игр для мобильных устройств, таких как PUBG Mobile и Arena of Valor, будет тесно сотрудничать с Razer для оптимизации мобильных игр для оборудования Razer, которое включает линейку Razer Phone и мобильные аксессуары, такие как контроллеры мобильных игр, разработанные Razer. Обе компании будут изучать дополнительные возможности монетизации для мобильных игр, включая интеграцию сервисов Razer и многое другое.

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