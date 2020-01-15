Razer обновила культовую мышь - DeathAdder V2

Компания Razer представила обновленную версию своей культовой игровой мыши. DeathAdder V2 теперь намного легче и оснащен новым оптическим датчиком Focus + с фокусным расстоянием 20 000 точек на дюйм и оптическими переключателями мыши.

DeathAdder V2 теперь намного более конкурентоспособена по сравнению с сегодняшним списком лучших мышей. Новинка весит 82 г и использует тот же мягкий и гибкий кабель Speedflex, который Razer надевал на все свои новые мыши. Кроме того, ножки изготовлены из чистого PTFE и имеют толщину 0,8 мм.

Производитель все же внес внес небольшие изменения в привычную форму DeathAdder, чтобы устранить «ненужные точки перетаскивания пальцев» и уменьшить нагрузку на руки. Манипулятор имеет до пяти профилей в своей встроенной памяти, каждый из которых можно настроить в программном обеспечении Razer Synapse 3. DeathAdder V2 можно приобрести за $ 70.