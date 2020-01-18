Razer обновила мыши Deathadder и Basilisk

Новые обновленные мыши Deathadder V2 и Basilisk V2 включают последние передовые технологии Razer.

Deathadder V2 оснащен оптическим датчиком Focus+ с разрешение 20000 DPI. Новые оптические кнопки рассчитаны на 70 миллионов нажатий. Используется новый кабель Razer Speedflex, Deathadder V2 имеет новое покрытие при котором руки не потеют при использовании и прорезиненные боковые ручки для улучшения контроля.

Basilisk V2 включает 11 программируемых кнопки для горячих клавиш. Basilisk V2 также имеет новый кабель Razer Speedflex, что гарантирует точность и реакцию при движении. Мышь использует тот же оптический датчик Focus+ 20000 DPI, что и Deathadder V2.