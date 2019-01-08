Razer показала Blade 15 Advanced

Компания Razer показала свой новый ноутбук под названием Blade 15 Advanced, который выглядит очень привлекательно и явно может привлечь не только геймеров, но и тех, кто работает со своим устройством с тяжелым контентом вроде видео или фото. Главной особенностью новинки является поддержка новых видеокарт GeForce RTX 20 от компании NVIDIA, которые уже завоевали рынок и теперь каждый продвинутый пользователь хочет себе что-то действительно крутое. Стоимость новой версии ноутбука пока что не называют, но я не думаю, что цена сильно вырастет по сравнению с тем, что было ранее с обычной версией. Новая видеокарта стоит дороже, но буквально долларов на 200-300, так что мы ждем демократичную цену. Это один из немногих ноутбуков, которые могут составить конкуренцию яблочному гиганту.