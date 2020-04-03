Razer показала обновленный Blade 15

Компания Razer официально обновила свой игровой ноутбук Blade 15 до нового железа, чтобы потенциальные покупатели получали максимально крутой продукт за минимум денег. Теперь у ноутбука внутри установлен процессор Comet Lake-H и видеокарта GeForce RTX Super, которые были представлены компанией NVIDIA совсем недавно. То есть, если вы большой фанат игровых ноутбуков, то самое время присмотреться к этой новинке, ведь с этим ноутбуком вы получаете больше производительности за те же деньги. Правда, пока что продукт не представлен на территории России в обновленном варианте, так что говорить о стоимости продукта мы пока что не можем. Но стоит подождать совсем немного, чтобы получить идеальный ноутбук для игр, работы и путешествий.