Razer представил самую легку игровую мышь Razer Viper Mini

Razer Viper Mini весит всего лишь 61 граммов. Это уменьшенная версия мыши Viper. Razer Viper Mini имеет идентичный дизайн с старшей версией Viper, единственные отличия это ее размеры и вес.

Razer Viper Mini был уменьшен до размеров 118,3 x 53,5 x 38,3 мм, по сравнению с оригинальной 126,8 x 57,6 x 37,8 мм. Мышь использует оптический датчик на 8500 DPI. Viper Mini оборудован шестью программируемыми кнопками, которые настраиваются с помощью ПО Razer Synapse 3, как и RGB подсветка с 16,8 миллионами цветов.

Мышь использует переключатель Razer Optical. Стоимость данной мышки составляет 3500 рублей.