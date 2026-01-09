Razer представила ИИ-наушники со встроенными камерами

Компания Razer на выставке CES представила концепт носимого ИИ-устройства, которое внешне напоминает беспроводные наушники, но с двумя встроенными камерами в каждой чашке. Текущая версия Project Motoko работает на базе неназванного процессора Qualcomm Snapdragon и использует камеры с видом от первого лица, расположенные на уровне глаз, для захвата объектов, текста и всего, что находится вокруг пользователя. Также устройство оснащено несколькими микрофонами для приёма голосовых команд, диалогов и окружающих звуков, а управление настройками аудио реализовано в полностью бесконтактном формате.

Motoko разрабатывается с расчётом на совместимость со всеми основными ИИ-моделями, включая решения OpenAI, Google Gemini и Grok. По словам Razer, носимое устройство мгновенно интерпретирует происходящее и отвечает, выступая в роли постоянного ИИ-ассистента, который адаптируется под расписание, предпочтения и привычки пользователя, а также способен сразу понимать контекст. Такой дизайн выглядит вполне логичным — наушники давно стали привычным аксессуаром, поэтому человек не будет привлекать лишнее внимание, надевая подобное устройство, в отличие от странно выглядящих гаджетов. Кроме того, формат наушников предоставляет достаточно внутреннего пространства для размещения всех необходимых компонентов. Но, конечно, на данный момент это всего лишь концепт, который компания к релизу точно не готовит. Как минимум пока что.