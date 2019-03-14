Razer представила доступную периферию

Мы давно знакомы с продуктами компании Razer и можем с уверенностью сказать, что это лучшие устройства для геймеров на рынке. Производитель давно доказал, что делает очень качественно и из дорогих материалов, плюс софт всегда на высоте. Но, обычно продукция компании обходилась в кругленькую сумму и теперь представители компании решили это изменить, представив линейку более-менее доступных устройств. Клавиатура BlackWidow, гарнитура Kraken и мышь Basilisk Essential являются лучшими устройствами по соотношению цены к качеству и если вы давно хотели продукцию именно этого бренда, то самое время изучить новинки и получить достойное решение для своих виртуальных баталий. На текущий момент это топовое решение за небольшую сумму денег.