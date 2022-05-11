Razer представила игровую мышь Viper V2 Pro

Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, сегодня анонсировал Viper V2 Pro, сверхлегкую беспроводную игровую мышь, до краев оснащенную эксклюзивными передовыми технологиями и разработанную с учетом отзывов профессионалов киберспорта. Более чем на 20% легче, чем Viper Ultimate, Viper V2 Pro устанавливает новый стандарт для конкурентов благодаря переключателям следующего поколения, более продолжительному времени автономной работы и совершенно новому оптическому датчику Focus Pro 30K, в результате чего получилась мышь с исключительной производительностью.

Новый оптический датчик Razer Focus Pro 30K также представлен как часть Viper V2 Pro и обеспечивает полную точность разрешения 99,8%. Этот мощный датчик оснащен функциями искусственного интеллекта, такими как интеллектуальное отслеживание, синхронизация движения и асимметричная отсечка, для максимальной производительности на самых высоких уровнях игры. Функция асимметричной обрезки была улучшена и теперь поддерживает до 26 уровней детализации регулировки высоты по сравнению в предыдущей версии. Этот более широкий набор настроек позволяет пользователям устанавливать расстояние отрыва и приземления в соответствии со своим стилем игры.

Обладая более приятными тактильными ощущениями и еще более длительным сроком службы, Viper V2 Pro оснащен новыми переключателями Razer Optical Mouse Switch Gen-3, полностью исключающими проблемы с двойным щелчком и отсутствием задержки устранения дребезга. Эти новые переключатели рассчитаны на жизненный цикл до 90 миллионов нажатий, что увеличивает ценность предложения более чем на 25% по сравнению со сроком службы переключателя предыдущего поколения.