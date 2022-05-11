Razer представила игровую мышь Viper V2 Pro

Новый оптический датчик Razer Focus Pro 30K также представлен как часть Viper V2 Pro и обеспечивает полную точность разрешения 99,8%. Этот мощный датчик оснащен функциями искусственного интеллекта, такими как интеллектуальное отслеживание, синхронизация движения и асимметричная отсечка, для максимальной производительности на самых высоких уровнях игры. Функция асимметричной обрезки была улучшена и теперь поддерживает до 26 уровней детализации регулировки высоты по сравнению в предыдущей версии. Этот более широкий набор настроек позволяет пользователям устанавливать расстояние отрыва и приземления в соответствии со своим стилем игры.
Обладая более приятными тактильными ощущениями и еще более длительным сроком службы, Viper V2 Pro оснащен новыми переключателями Razer Optical Mouse Switch Gen-3, полностью исключающими проблемы с двойным щелчком и отсутствием задержки устранения дребезга. Эти новые переключатели рассчитаны на жизненный цикл до 90 миллионов нажатий, что увеличивает ценность предложения более чем на 25% по сравнению со сроком службы переключателя предыдущего поколения.