Razer представила набор эргономичной периферии Productivity Suite

Razer выпустила периферию повышающую эффективность работы. Razer Productivity Suite включает в себя, мышь Pro Click, разработанную в сотрудничестве с Humanscale, клавиатуру Pro Type и коврик Pro Glide.

Комплект разработан для оптимизации рабочего процессора и снижения усталости во врем работы. Периферия выполнена в белом и сером цвете из прочных материалов. Беспроводная мышь Pro Click обеспечивает до 50 миллионов нажатий. Клавиатура получила эргономичный дизайн с покрытием soft-touch. Заявленный срок службы клавиш 80 миллионов нажатий.

Коврик Pro Glide имеет текстурированный слой микротканого переплетения с не скользящим основанием. Размеры коврика 360 х 275 х 3 мм. В продажу периферия поступит 27 августа.
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