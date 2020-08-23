Razer представила набор эргономичной периферии Productivity Suite

Комплект разработан для оптимизации рабочего процессора и снижения усталости во врем работы. Периферия выполнена в белом и сером цвете из прочных материалов. Беспроводная мышь Pro Click обеспечивает до 50 миллионов нажатий. Клавиатура получила эргономичный дизайн с покрытием soft-touch. Заявленный срок службы клавиш 80 миллионов нажатий.
Коврик Pro Glide имеет текстурированный слой микротканого переплетения с не скользящим основанием. Размеры коврика 360 х 275 х 3 мм. В продажу периферия поступит 27 августа.