Razer представила новую коллекцию беспроводных игровых периферийных устройств

Новинки оснащены беспроводной технологией Razer HyperSpeed Wireless, которая должна обеспечивать стабильное соединение без задержек. Технология HyperSpeed Wireless от Razer использует оптимизированные протоколы передачи данных, что называется технологией адаптивной частоты, для увеличения скорости и стабильности передачи за счет сканирования различных частот и автоматического выбора частоты с наименьшими помехами.
BlackShark V2 ProBlackShark V2 Pro получил улучшенное динамики 50мм Triforce титан и микрофон, беспроводное аудио соединение без потерь с малой задержкой, до 24 часов автономной работы и радиус действия беспроводной связи 12 м. Микрофон представляет собой новый 9,9-мм микрофон HyperClear Supercardioid с улучшенной изоляцией голоса за счет подавления большего количества окружающего шума сзади и по бокам. Он также может похвастаться повышенной чувствительностью для лучшей низкочастотной характеристики, а новый корпус якобы повышает четкость и точность передачи голоса.
DeathAdder V2 Pro
DeathAdder V2 Pro является первым беспроводным устройством в это серии с классическим дизайном DeathAdder. Новинка поддерживает три режима подключения, включая HyperSpeed Wireless, Bluetooth и проводной режим. Согласно Razer, автономность мышки составляет 120 часов использования через Bluetooth и 70 часов через HyperSpeed Wireless для более низкой задержки. Мышь также использует недавно обновленные оптические переключатели Razer 2-го поколения, которые обеспечивают более четкие и более тактильные щелчки. DeathAdder V2 Pro оснащен оптическим датчиком Razer Focus + 20K DPI.
BlackWidow V3 Pro
BlackWidow V3 Pro - это первая беспроводная игровая клавиатура Razer, обеспечивающая до 200 часов автономной работы, улучшенные механические переключатели Razer и двойные колпачки клавиш ABS. В переключателях Razer Yellow также используется новый прозрачный корпус переключателя и они оснащены силиконовыми шумоподавителями для более тихой печати. Новинка также получила специальные мультимедийные клавиши и многофункциональный цифровой дисплей для быстрой навигации по видео и музыке.
Вся коллекция доступна уже для покупки сейчас в интернет-магазине Razer.