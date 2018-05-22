Razer представила новую модель игрового лэптопа Blade

УЛЬТРАБЫСТРЫЙ

Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, анонсирует игровой лэптоп Razer Blade с 15.6-дюймовым экраном, оборудованный новейшим процессором от Intel. Новый Razer Blade – самый компактный игровой лэптоп в своем классе с увеличенной зоной экрана и высочайшей производительностью.Full HD (1920 x 1080) дисплей с частотой обновления 144 Гц и диагональю 15.6” обеспечивает непревзойденные впечатления от игр и просмотра видео в полном кадре со 100% sRGB-цветом. Так же доступен вариант устройства с 4K (3840 x 2160) дисплеем, возможностью управления касанием и 100% поддержкой цвета Adobe™ RGB.Дисплей каждого из лэптопов индивидуально калибруется на производстве для достижения оптимальной цветопередачи.Вебкамера расположена над экраном по центру, с наилучшим в классе обрамлением шириной 4.9 мм.

УЛЬТРАТОНКИЙ

Толщина самого маленького в мире 15.6” игрового лэптопа составляет всего 16.8 мм, касание рабочей поверхности минимизировано для наивысшей мобильности.Надежный и прочный корпус лэптопа вытачивается индивидуально из цельноалюминиевого блока на станке с ЧПУ, с нанесением черного анодированного покрытия, устойчивого к царапинам.Достичь эффективного теплообмена в столь компактном форм-факторе без снижения производительности – нелегкая задача, однако в устройстве применяется инновационная испарительная камера, позволяющая обеспечить оптимальное охлаждение без необходимости использования традиционных тепловых трубок. Вакуумно-изолированная жидкость рассеивает тепло, идущее от центрального процессора и графической карты, а так же иных компонентов лэптопа.

УЛЬТРАМОЩНЫЙ

Практически безрамочный Razer Blade оборудован процессором 8 поколения Intel® Core™ i7-8750H в комплекте с графической картой семейства NVIDIA® GeForce® GTX 10. Новый шестиядерный процессор Intel затмевает своих предшественников в производительности, предлагая до 4.1 ГГц в режиме Turbo Boost.Пользователям доступен выбор из графических карт GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070 с дизайном Max-Q для оптимального игрового опыта.Для работы в условиях многозадачности лэптоп снабжен 16 Гб двухканальной 2667 МГц памяти и PCIe SSD с объемом до 512 Гб, с возможностью расширения до 32 Гб оперативной памяти и 2 Тб долговременной.

Тачпэд высокого разрешения теперь предлагает еще большую точность движений и улучшенную поддержку жестов. Новый 15-дюмовый Razer Blade был разработан с прицелом на многозадачность и умение справляться как с длительными игровыми сессиями, так и с рабочей нагрузкой – производством видео, графическим дизайном, офисными приложениями. Для владельцев Razer Blade будет действовать ограниченное предложение с бесплатным доступом к контенту стоимостью $420, включая VR тайтлы, среди которых Arizona Sunshine, популярные игры вроде Cuphead и профессиональный пакет для работы с музыкой FL Studio Producer Edition от Image Line.Клавиатура с антигостингом поддерживает Razer Chroma и предлагает до 16.8 млн цветовых оттенков на каждую из кнопок с возможностью индивидуальной настройки при помощи программы Razer Synapse 3. Так же доступны новые режимы энергосбережения, включая опцию улучшения производительности или продления продолжительности работы встроенной 80Вч батареи. Звук обеспечивают двойные фронтальные динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Семейство лэптопов Razer олицетворяет собой вершину индустриального дизайна, производительности и компактности с 2011 года и новый Blade – не исключение.Razer так же объявляет о поступлении в продажу нового устройства для подключения внешних графических карт - Razer Core X - с ожидаемой стоимостью $299. Plug-and-play устройство подключается к PC и Mac, оснащенным Thunderbolt 3 с поддержкой внешних видеокарт (eGFX), и таким образом пользователь получает графическую производительность уровня новейших стационарных систем. По мере поступления новых видеокарт на рынок, их можно с легкостью поменять.

Доступность Новый шестиядерный игровой лэптоп Razer Blade 15.6” стоит от $1,899 и доступен начиная с сегодняшнего дня на Razer.com и у избранных распространителей в США, Канаде, Франции, Великобритании, Германии и Китае.