Razer представила проект Linda

Сегодня Razer представила проект Project Linda, 13,3-дюймовый ноутбук, основанный на Android-телефоне Razer. Концепция смартфонов и ноутбуков сочетает в себе новую эру для мобильных персональных компьютеров, сочетающую привычную среду Android с простотой использования ноутбука.Project Linda - одна из немногих компаний в мире, которая управляет пользовательскими интерфейсами, ноутбуками и смартфонами, новаторская концепция, которая размывает линии между смартфоном и ноутбуком. Проект Razer Project Линда легко подключается к Razer Phone внутри своего корпуса, где обычно находится тачпад и соединяется с нажатием кнопки. Мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon ™ 835 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают гибкую производительность, мгновенно превращая Project Linda в ноутбук на Android. 5.7-дюймовый дисплей Razer Phone можно использовать в качестве сенсорной панели или в качестве второго экрана для доступа к приложениям, инструментам и т. Д.