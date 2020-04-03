Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц

Razer представила очередную эволюцию игрового ноутбука Razer Blade 15 с 8-ядерным процессором Intel Core i7 10-го поколения, графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX SUPER и дисплеем 300 Гц.

«Усовершенствованная» модель Blade 15 поставляется с новым Intel Comet Lake Core i7-108750H 10-го поколения, который имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц и турбо-скорость 5,1 ГГц. С совершенно новым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с дизайном Max-Q, или можно выбрать более мощную видеокарту GeForce RTX 2080 Super Max-Q.

Blade 15 оснащен 15,6-дюймовым Full-HD дисплеем с частотой обновления до 300 Гц. Дисплей обрамлен ультратонкими рамками и покрыт матовой поверхностью для уменьшения бликов. Для создателей контента и любителей развлечений Blade 15 также доступен с 4K OLED дисплеем. OLED-дисплей 4K покрывает 100% цветового пространства DCI-P3 и доступен как в сенсорном, так и без сенсорного вариантах.

Новая беспроводная технология Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig +), память DDR4 с частотой до 2933 МГц, 512 ГБ или 1 ТБ NVMe PCIe 3.0 x4 и устройство чтения карт SD, поддерживающее карты UHS-III . Также имеет множество вариантов подключения, включая порты USB 3.1 Gen 2 типа A, порт HDMI, порт USB Type-C и порт Thunderbolt 3 (USB-C).

ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ

Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 будет стоить $ 1 599,99 USD и поступит в продажу в мае.