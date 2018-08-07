Razer собирает деньги на новую мышку

Компания Razer очень часто удивляет нас довольно дорогими продуктами. Например, ярким примером невероятного ценника всегда была мышка Naga Trinity, которая пользовалась, и пользуется, огромной популярностью среди геймеров. Однако, у мышки есть одна проблема — ею может пользоваться только правша, тогда как левши никак не могли насладиться удобством дополнительных боковых клавиш. Теперь компания решила собрать средства на Kickstarter для выпуска аналогичного варианта грызуна, только с раскладкой клавиш для левой руки. Это весьма интересная инициатива, которая покажет рынку, насколько мышки такого типа могут быть востребованными среди геймеров. Если все получится, то компания станет примером для других производителей. Если нет, вы просто получите неплохой пример того, что левши не играют в игры.