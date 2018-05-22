Razer выпускает 15,6-дюймовый игровой ноутбук Blade

Razer выпустили 15,6-дюймовую версию своего игрового ноутбука Blade. Он оснащен шестиядерным процессором Intel Core i7-8750H и графической картой GTX 1060 или 1070, в версии Max-Q. Razer Blade будет оснащен Full HD 144Hz экраном.IRVINE, Калифорния. Razer ™, ведущий мировой бренд стиля жизни для геймеров, объявила о выпуске нового полнофункционального игрового 15,6-дюймового ноутбука Razer Blade, с новейшим процессором Intel. Новый Razer Blade - самый маленький в мире игровой ноутбук в своем классе, обладающий большей площадью дисплея и производительности.Razer Blade оснащен 15,6-дюймовым Full HD (1920 x 1080) дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Пользователи также могут приобрести ноутбук с 4K (3840 x 2160) сенсорным дисплеем и 100% поддержкой цвета Adobe ™ RGB. Каждый дисплей для ноутбука индивидуально настраивается в соответствии с производительностью для получения превосходной цветовой точности.

Цены Razer Blade

FHD (60 Гц) / i7-8750H / GTX 1060 / 16GB / 256GB - $ 1,899.99 / € 1949.99 / £ 1699.99 / ¥ 16,999FHD (144Hz) / i7-8750H / GTX 1060 / 16GB / 512GB - $ 2,199,99 / € 2249,99 / £ 1979.99 / ¥ 18,999FHD (144 Гц) / i7-8750H / GTX 1070 / 16GB / 256GB - $ 2,399,99 / € 2449,99 / £ 2149,99 / ¥ 20,599FHD (144 Гц) / i7-8750H / GTX 1070 / 16GB / 512GB - $ 2,599,99 / € 2649,99 / £ 2329.99 / ¥ 22,5994K (Touch) / i7-8750H / GTX 1070 / 16GB / 512GB ** - $ 2,899,99 / € 2899,99 / £ 2549,99