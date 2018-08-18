Razer выпускает Razer Mamba Elite с оптическим датчиком 5G

Игровая мышь Razer Mamba Elite является последним дополнением к линии Mamba и является преемником турнирной версией Mamba. Она оснащена передовым оптическим датчиком Razer 5G с разрешением 16 000 DPI.Она оснащена тем же знаменитым датчиком, который используется в Razer DeathAddder Elite и механические переключатели Razer, разработанные совместно с Omron, с увеличенной долговечностью до 50 миллионов кликов. Она имеет улученную эргономическую форму, улучшенные текстурированные боковые вставки и 20 зон RGB подсветки. Она будет продаваться за $89.99 в официальном магазине Razer.