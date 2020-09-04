Razer выпустила игровую мышь Razer Naga Pro

Razer выпустила беспроводную мышь Razer Naga Pro. Новая мышь основана на дизайне Naga Trinity, но добавляет беспроводную технологию Razer HyperSpeed, чтобы сделать ее одной из самых технологически продвинутых мышей на рынке.

Модульная конструкция мыши имеет три магнитные пластины. Модель оснащена 12 программируемыми кнопками для любых жанров, HMM, MOBAs, Battle Royales, FPS и многого другого.

Технология беспроводной связи Razer HyperSpeed поддерживает подключение как с частотой 2,4 ГГц, так и по Bluetooth, что обеспечивает до 150 часов непрерывной беспроводной игры по Bluetooth. Датчик Focus + с 20K DPI обладает интеллектуальными функциями, такими как синхронизация движения.

Игровая мышь Razer Naga Pro уже доступна по цене 196 долларов.
Комментарии и отзывы Razer Naga Pro
Обзоры:
Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju MobileЛучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Лучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey BluetoothЛучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth
Новости:
Razer Acari появилась в Китае

В последнее время достаточно часто можно услышать о том, что некоторые компании делают слишком уж дорогие...
Подбираем чехол для PocketBook 515 Mini

Электронные книги пользуются невероятной популярностью на рынке за счет компактности и возможности пользо...
Пользователям Oculus скоро понадобится учетная запись Facebook

Всем пользователям Oculus скоро понадобится учетная запись Facebook для полной функциональности устройств...
Обзор Patriot Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More ComboЛучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Стали известны системные требования для ...
Стали известны системные требования для Разработчики игры Death Stranding опубликовали системные требования для ПК версии игры. ...
Представлен научно-фантастический шутер ...
Представлен научно-фантастический шутер Над шутером от третьего лица работала компания Housemarque. Игра была представлена на презентации консоли...
Bang & Olufsen представила наушники Beop...
Bang & Olufsen представила наушники BeopBang & Olufsen представила свою первую пару настоящих беспроводных наушников предназначенную для потребит...
Шредеры - незаменимое офисное оборудован...
Шредеры - незаменимое офисное оборудованСовременные технологии позволяют в значительной степени упростить работу торговых организаций. Самое глав...
Продажи Xiaomi в Индии растут...
Продажи Xiaomi в Индии растутВ последнее время крупные производители смартфонов, да и в целом электроники, стали весьма активно работа...
Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оценен в $...
Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оценен в $Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Huawei Enjoy Tablet 2, которая среди пр...
Массажное кресло для дома. GESS Bonn...
Массажное кресло для дома. GESS BonnМассажные кресла избавляют от болезней: физической усталости, боли в суставах, психоэмоционального напряж...
Honor Готовит свой игровой ноутбук...
Honor Готовит свой игровой ноутбукНекоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Huawei, а точнее, её д...
Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine гото...
Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine готоБуквально недавно мы говорили о том, что компания Xiaomi выпускает свою технику буквально во всех направл...
Игровой изогнутый монитор от Xiaomi с ча...
Игровой изогнутый монитор от Xiaomi с чаЭкосистема Xiaomi очень разнообразна и теперь электронный гигант выпустил изогнутый монитор Mi Curved Gam...
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660...
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660Видеокарты в пределах 20 000 рублей относятся к сегменту «народных», и, как показала практика тестов, они...
Bandai Namco представила ролевую игру Sc...
Bandai Namco представила ролевую игру ScScarlet Nexus - это новая игра от недавно созданной Bandai Namco Studios, чьи работы включают будущие вып...
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантиейОбзор Kingston SDCG3. Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus с пожизненной гарантией
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor