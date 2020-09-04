Razer выпустила игровую мышь Razer Naga Pro

Модульная конструкция мыши имеет три магнитные пластины. Модель оснащена 12 программируемыми кнопками для любых жанров, HMM, MOBAs, Battle Royales, FPS и многого другого.
Технология беспроводной связи Razer HyperSpeed поддерживает подключение как с частотой 2,4 ГГц, так и по Bluetooth, что обеспечивает до 150 часов непрерывной беспроводной игры по Bluetooth. Датчик Focus + с 20K DPI обладает интеллектуальными функциями, такими как синхронизация движения.
Игровая мышь Razer Naga Pro уже доступна по цене 196 долларов.