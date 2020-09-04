Razer выпустила игровую мышь Razer Naga Pro

Razer выпустила беспроводную мышь Razer Naga Pro. Новая мышь основана на дизайне Naga Trinity, но добавляет беспроводную технологию Razer HyperSpeed, чтобы сделать ее одной из самых технологически продвинутых мышей на рынке.

Модульная конструкция мыши имеет три магнитные пластины. Модель оснащена 12 программируемыми кнопками для любых жанров, HMM, MOBAs, Battle Royales, FPS и многого другого.

Технология беспроводной связи Razer HyperSpeed поддерживает подключение как с частотой 2,4 ГГц, так и по Bluetooth, что обеспечивает до 150 часов непрерывной беспроводной игры по Bluetooth. Датчик Focus + с 20K DPI обладает интеллектуальными функциями, такими как синхронизация движения.

Игровая мышь Razer Naga Pro уже доступна по цене 196 долларов.