Razer выпустила игровую мышь Viper 8KHz с частотой спроса 8000 Гц

Razer Viper 8KHz - новая игровая мышь компании, судя по названию, модель получила высокую частоту спроса 8000 Гц.

Мышка Razer Viper 8KHz оснащена оптическим датчиком Razer Focus + с 20K DPI. Кроме того, новинка получила переключатели второго поколения, они обеспечивают улучшенную тактильную связь и молниеносное срабатывание.

Игровая мышь имеет симметричный дизайн, поэтому подходит как для правшей так и для левшей. Классическая черная цветовая схема с логотипом Razer. Логотип с подсветкой управляется с помощью ПО Razer Synapse. Пользователю будут доступны восемь программируемых кнопок.

Игровая мышь Viper 8KHz доступна в интернет-магазине Razer по цене 79,99 долларов.