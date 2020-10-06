Razer выпустила кредитную карту

Компания Razer выпустила довольно интересную новинку — кредитную карту, которая загорается при оплате в магазинах. Этот продукт был разработан совместно с компанией VISA, на самой карте имеется зеленый светодиод, который питается при использовании NFC. На текущий момент не совсем понятно, как можно получить данную карту, но выглядит она, конечно, крайне привлекательно — черный матовый цвет, зеленая подсветка логотипа. При этом производитель еще и будет давать кэшбек при покупке устройств компании Razer на данную карту, но это, опять же, не обязательно будет работать в нашей стране. Пока что ожидаем новостей по этому поводу и будем ждать данных о том, как именно можно получить карту на территории нашей страны. И можно ли будет вообще.