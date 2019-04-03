Razer закрыла уязвимость в процессорах Intel

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация об уязвимости процессоров компании Intel. Это случилось в 2018 году и тогда новость всколыхнула рынок, ведь эта уязвимость давала возможность следить за процессором и так далее. Вскоре крупные производители решили полностью исправить уязвимость, обновив прошивку своих ноутбуков и планшетов. Среди этих компаний стоит отметить Apple и Razer. Именно эти бренды раньше всех остальных выпустили обновления, которые закрыли брешь в защите процессора и сейчас устройства этих компаний можно спокойно покупать без страха оказаться под угрозой взлома. Хотя, странно, что компания Intel позволяет себе выпускать процессоры в таком массовом количестве с браком в прошивке.