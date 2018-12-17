Размеры Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ сравнили на рендерах

Сетевые источники поделились очередными подробностями о смартфонах Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые еще не были представлены официально. Новая утечка сравнивает габариты грядущих флагманов. Если верить источнику, размеры Galaxy S10+ составят 157,7:75:7,8 мм, а Galaxy S10 – 148,9:70,9:7,8 мм. Старшая модель получит 6,4-дюймовый экран, а младшая – 6,1-дюймовый дисплей. Оба с разрешением 2K+. Также сообщается о 3,5-мм разъеме для наушников, тройных основных камерах для Galaxy S10 и S10+, а также двойной камере для S10 Lite. Ранее старшей модели приписывали тыльную камеру с четырьмя модулями. Официальный анонс флагманов Samsung ожидается в конце февраля следующего года.