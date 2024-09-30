Разобранный Red Magic Nova показали на фото

Популярный блогер WekiHome опубликовал видео с разборкой новенького игрового планшета Red Magic Nova, который недавно был представлен на международном рынке. Отметим цельнометаллический корпус, два линейных вибромотора 0815, систему активного охлаждения с турбиной, основную камеру на базе 50-Мп датчика Samsung JN1 оптического формата 1/2,76 дюйма, селфи-камеру на 20-Мп сенсоре OV20B, пиковую зарядку мощностью 120 Вт в первую минуту, 80 Вт в следующие несколько минут и 60 Вт до конца зарядки, а также пиковую яркость экрана 438 нит.

Напомним, что в планшете используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 10,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880:1800 пикселей и частотой обновления 144 Гц, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, система охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0 с вентилятором (20000 оборотов в минуту), тепловой трубкой и каналом внутренней циркуляции воздуха, а также батарея ёмкостью 10100 мАч.

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