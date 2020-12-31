Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фото

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был представлен всего пару дней назад, а в сети уже появились фотографии с полноценной разборки этой новинки. Отметим строение основной камеры, выполненное в виде буквы «Г», пластиковую заднюю панель, высокоэффективную систему охлаждения, благодаря использованию медной фольги и теплоотводящих вставок, а также аккумулятор ёмкостью 4600 мАч производства Sunwoda Electronics Co Ltd.

Ранее стало известно, что Xiaomi Mi 11 получил главный модуль основной камеры на основе прошлогоднего 108-Мп датчика изображения Samsung S5KHMX, который используется в флагманах прошлого поколения Xiaomi Mi 10. В феврале от Xiaomi ждут выхода Mi 11 Pro, который будет отличаться от Mi 11 более продвинутой камерой.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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