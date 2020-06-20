Разработчики игр ждут PS VR 2

Достаточно длительное время разработчики видеоигр говорили о том, что новый комплект для виртуальной реальности PS VR 2 получит новые контроллеры и меньше проводов, но на деле компания Sony пока что официально не представила ничего подобного. Более того, во время официальной презентации консоли PS5 никакой информации о том, как будет выглядеть комплект для виртуальной реальности, не рассказали, а самих игр под эту платформу пока что нет. Вероятно, производитель официально представил комплект немного позже, но никто пока что не знает, когда именно случится анонс PS VR 2. Ведь у комплекта пока что очень много конкурентов с более качественными параметрами, тогда как производителю нужно будет сразу на момент релиза привлечь внимание.