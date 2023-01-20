Realme 10 Pro скоро выйдет в России

Компания Realme раскрыла дату российского дебюта смартфонов «Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+, которые были выпущены в Китае еще в ноябре прошлого года. Итак, презентация состоится 7 февраля. Тогда объявят расцветки, версии и цены.

Напомним, что оцененный в Китае от 225 долларов Realme 10 Pro характеризуется 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0 «из коробки», поддержкой сотовых сетей пятого поколения, размерами 163,7:74,2:8,1 мм и массой 190 граммов.