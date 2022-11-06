Realme 10 Ultra получит 200-Мп камеру

Сетевые источники раскрыли первые подробности о смартфоне Realme 10 Ultra, который, как утверждается, сможет похвастаться флагманскими характеристиками. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, многомодульной основной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и OLED-дисплея.

Ранее в сети появились параметры модели Realme 10 Pro+, которую должны представить уже 9 ноября. Ей прочат новый процессор MediaTek Dimensity 1080, изогнутый экран, 108-Мп тыльную камеру, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и корпус массой 172 г.
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