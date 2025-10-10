Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition оценили в $505

Компания Realme объявила о выпуске лимитированной версии смартфона Realme 15 Pro под названием Game of Thrones Limited Edition. Новинка может похвастаться не только стильной коробкой из древесины и металла, но и уникальной тыльной панелью с золотым орнаментом и эко-кожей. Она меняет цвет с черного на красный при нагреве до 44 градусов Цельсия. Издание выйдет на индийском рынке в количестве 5 тысяч штук по эквивалентной цене в 505 долларов.

Напомним, что Realme 15 Pro 5G оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 722, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115,6°), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G и корпусом толщиной 7,66 мм.