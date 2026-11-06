Realme 17 Pro получит защиту от воды

Сетевой издание Xpert Pick опубликовало подробности о смартфоне Realme 17, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой неназванного разрешения с возможностью записывать видео в 4K/30 к/с, подэкранным дактилоскопическим сенсором, защитой от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69, а также предустановленной операционной системой Android 17 с фирменной прошивкой ColorOS 17.