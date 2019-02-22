Realme 3 официально прибудет 4 марта

Realme официально объявил в Твиттере о новом событии выложив тизер, которое состоится 4 марта.

Это будет представление смартфона Realme 3, компания запустит прямую трансляцию для всех желающих. Тизер раскрывает звездную модель, и в объявлении содержится множество заметок по поводу «космического события». Есть очень размытое изображение, но можно разобрать логотип компании и дизайн, который очень похож на цвет Starry Black.

В Realme 3 будет установлен чипсет MediaTek Helio P70. Говорят, что скорость загрузки на 30% выше, чем у Snapdragon 660, который есть в Realme 2 Pro. Другие слухи предполагают установленную камеру на 48 мегапикселей и цену около 140 долларов.