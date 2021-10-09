Realme 4K Google TV Stick получит 16 ГБ памяти

Телевизионная приставка Realme 4K Google TV Stick должна была выйти еще в прошлом месяце, однако официальный релиз состоится только 13 октября. Об этом сегодня сообщил сам производитель. Устройство получит операционную систему Google TV, поддержку основных потоковых платформ, различных игр и приложений из Play Store, возможность выводить изображение разрешением 4K при 60 кадрах в секунду, поддержку HDR10+, интерфейс HDMI 2.1, встроенный Chromecast, поддержку Google Assistant, 16 ГБ встроенной памяти, поддержку двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Цена на приставку не превысит 65 долларов.

Комментарии и отзывы Realme 4K Google TV Stick
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