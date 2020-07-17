Realme 6 теперь официально доступен в версии 6/64 ГБ памяти

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Realme готовит к выпуску новую версию бестселлера Realme 6 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Сегодня китайский производитель официально выпустил в продажу данную вариацию. Изначально Realme 6 вышел в Индии в трех вариантах памяти: 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. В нашей стране для покупки доступны варианты с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ за 17 990 рублей и 19 990 рублей.

Смартфон также характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, производительной платформой MediaTek Helio G90T, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным датчиком Samsung GW1 разрешением 64 Мп и 8 Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой на 16 Мп, 3,5- мм разъемом и предустановленной Android 10 с оболочкой Realme UI.