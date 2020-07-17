Realme 6 теперь официально доступен в версии 6/64 ГБ памяти

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Realme готовит к выпуску новую версию бестселлера Realme 6 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Сегодня китайский производитель официально выпустил в продажу данную вариацию. Изначально Realme 6 вышел в Индии в трех вариантах памяти: 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. В нашей стране для покупки доступны варианты с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ за 17 990 рублей и 19 990 рублей.

Смартфон также характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, производительной платформой MediaTek Helio G90T, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным датчиком Samsung GW1 разрешением 64 Мп и 8 Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой на 16 Мп, 3,5- мм разъемом и предустановленной Android 10 с оболочкой Realme UI.
Комментарии и отзывы Realme 6
Обзоры:
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Лучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual SimЛучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual Sim
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Новости:
Характеристики Poco M2 Pro утекли в сеть

Профильный ресурс Slashleaks поделился характеристиками и первым рендером смартфона Poco M2 Pro, демонстр...
Смартфон Redmi K30 5G сильно подешевел в Китае

Бренд Redmi снова снизил цену на смартфон Redmi K30 5G, который на старте продаж считался самой доступной...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A70s

В последнее время при покупке смартфона пользователи стали все чаще задумываться о том, стоит ли покупать...
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Лучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerЛучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDЛучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED
Лучший чехол для Samsung Galaxy A31...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A31На современном рынке аксессуаров можно найти абсолютно любые варианты, которые только придут вам в голову...
Представлена плата для неттопов ECS H410...
Представлена плата для неттопов ECS H410Компания ECS пополнила ассортимент системных плат моделью H410H6-TI2, которая подойдет для создания встра...
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2...
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2Актер, который озвучивал солдат TF2, умер в прошлом месяце в возрасте 79 лет от COVID-19. ...
Обновление v2.31 для утилиты GPU-Z добав...
Обновление v2.31 для утилиты GPU-Z добавTechPowerUp выпустила крупное обновление для утилиты GPU-Z. GPU-Z позволяет узнать подробности о вашей ви...
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безра...
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безраКазалось бы, что может быть проще выбрать подходящий ноутбук под рабочие задачи с приятным дизайном, тонк...
Noctua и Louqe представили низкопрофильн...
Noctua и Louqe представили низкопрофильнСотрудничество между Noctua и Louqe привело к созданию нового кулера для процессора. Кулер NH-L12 Ghost S...
Обновленный ноутбук Origin PC EVO15-S по...
Обновленный ноутбук Origin PC EVO15-S поКомпания Origin PC представила обновленный ноутбук EVO15-S, который ожидаемо основан на платформе Intel п...
Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до $...
Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до $На китайском рынке в очередной раз упали цены на популярный смартфон Redmi Note 8 Pro, который был предст...
Thermaltake представила игровые кресла U...
Thermaltake представила игровые кресла UThermaltake представила игровые кресла U-Fit и U-Comfort. Новые модели окрашены в черный цвет с красными ...
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикр...
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. АнтикрВремя, когда можно было не задумываясь приобретать смартфоны среднего и дорого сегментов, проходит. Но не...
Европейский Xiaomi Mi 9T Pro получил ста...
Европейский Xiaomi Mi 9T Pro получил стаКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для владельцев европейских верси...
Amazon Game Studios объявила дату шутера...
Amazon Game Studios объявила дату шутераAmazon Game Studios подтвердила о том, что шутер Crucible появится в конце этого месяца, а именно 20 мая....
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Обзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофономОбзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофоном
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor