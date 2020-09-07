Realme 7 слили в сеть до анонса

Мы уже давно привыкли к тому, что смартфоны, даже не самые известные и популярные, сливают в сеть еще до того, как сам производитель официально анонсирует новинку. Теперь вот в сеть слили смартфон Realme 7, который выглядит достаточно привлекательно, у него имеется стильная система из нескольких камер, при этом производитель обеспечивает потенциального покупателя достаточно приличной производительностью в играх и приложениях. А этого уже предостаточно, чтобы вы наслаждались покупкой новинки за вполне разумные деньги, ведь ранее производитель радовал нас достаточно доступными решениями. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь пока что о ней нет никакой информации, а нам все же хотелось бы новинку сравнить с конкурентами.