Realme 7i с квадрокамерой оценен в $200

Бренд Realme представил среднебюджетный смартфон Realme 7i, который будет стоить 200 долларов. Новинка оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней панели и предустановленной операционной системой Android 10.

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