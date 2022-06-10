Realme 9i оценен в 22 тысячи рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme 9i, который оценен в 22 тысячи рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 6-нанометровой 8-ядерной платформой Snapdragon 680, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 30, 48, 50, 60 и 90 Гц в зависимости от ситуации, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной фирменной оболочкой Realme 2.0 на основе операционной системы Android 11.