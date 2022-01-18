Realme Book Enhanced Edition Air получил 16 ГБ ОЗУ

Компания Realme пополнила ассортимент ноутбуков моделью Realme Book Enhanced Edition Air, которая отличается от Realme Book Enhanced Edition в том числе стеклянной рамкой дисплея. Новинка появится в китайской продаже 21 января по цене в 740 долларов, но для первых покупателей будет действовать скидка в 40 долларов.

Ноутбук также характеризуется массой 1,37 кг, чипом Intel Core i5-11320H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, твердотельным накопителем на 512 ГБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, пиковой яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1500:1, 100% охватом цветовой палитры sRGB и соотношением сторон 3:2, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB Type-A 3.1 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 54 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, а также предустановленной ОС Windows 11
Комментарии и отзывы Realme Book Enhanced Edition Air
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