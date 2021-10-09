Realme Brick официально представят 13 октября

У Realme запланировано мероприятие на 13 октября — изюминкой мероприятия является запуск смартфона Realme GT Neo2, но производитель подтвердил, что будут представлены и другие продукты, одним из которых является динамик Bluetooth под названием Realme Brick. Новая Bluetooth-колонка станет третьей в этом году от компании Realme после динамиков Realme Pocket и Realme Cobble Bleutooth. В отличие от двух других, которые имеют компактный форм-фактор, Realme Brick большая и предоставляет больше возможностей для фанатов прослушивания музыки. Корпус Realme Brick сделан из алюминия, он покрыт черным покрытием, а на лицевой стороне крупным серым шрифтом напечатано название производителя. Сверху расположены четыре кнопки — кнопка питания в крайнем правом углу и три другие кнопки, которые включают регуляторы громкости, плюс кнопка выбора режимов.

Рядом с кнопкой питания также есть четыре светодиода, которые должны показывать, сколько осталось заряда батареи. Новый динамик Bluetooth оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, что намного больше, чем емкость аккумулятора 600 мАч внутри Realme Pocket и емкость аккумулятора 1500 мАч в Realme Cobble. Realme говорит, что пользователи должны получить до 14 часов автономной работы, а порт зарядки USB-C означает, что вы сможете заряжать динамик с помощью того же зарядного кабеля, который вы используете для своего телефона. К сожалению, стоимость продукта пока что официально не сообщается, но вскоре эта информация тоже появится.
Комментарии и отзывы Realme Brick
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