Realme Buds Air Neo работают 17 часов на одном заряде

Уже достаточно давно пользователи привыкли к тому, что беспроводные наушники перестали быть чем-то невероятным и дорогим, сейчас можно за вполне разумные деньги купить отличную модель и наслаждаться происходящим в ваших ушах. Какие-то компании делают упор на более высокое качество звучания, какие-то уверенно делают упор на активную защиту от посторонних шумов. Однако разработчик Realme Buds Air Neo решил, что нужно сделать упор на более длительную автономную работу, так что данные наушники работают на одном заряде до 17 часов. Этого с головой хватит, чтобы вы могли спокойно в течение пары суток слушать музыку по пути на работу и с работы. Большего требовать от столь компактных наушников просто не стоит, так как и этого хватит.