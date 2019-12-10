Realme Buds Air выглядят шикарно

В последнее время беспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью среди потенциальных покупателей, а крупные производители это, естественно, видят. Именно по этой причине на рынке появилось так много наушников беспроводного типа, которые выдают достаточно хорошее звучание и большое время автономной работы за вполне разумные деньги. Яркий тому пример – наушники Realme Buds Air, которые только недавно поступили в продажу и уже собрали просто громадное количество положительных отзывов со всего мира. Дело в том, что они выглядят достаточно привлекательно, плюс стоят недорого и выдают хорошее звучание за свои деньги. А большинству пользователей большего и не нужно. Ждем в продаже на территории России.