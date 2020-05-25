Realme Buds Q и Buds Air Neo официально представлены

Состоялся официальный анонс наушников беспроводного типа Realme Buds Q и Buds Air Neo, который оказались весьма привлекательными на вид. Стоит отметить, что в последнее время использовать приставку «беспроводной» во время анонсов уже не стоит, так как практически каждые новые наушники идут уже без проводов. Данные же гаджеты созданы для фанатов полностью беспроводных технологий, которые дают возможность не переживать о дискомфорте во время активного использования гаджета. Кроме того, вы сможете с комфортом заниматься спортом или бегать, тогда как наушники не будут сковывать ваши движения. Вопрос только в стоимости для отечественного рынка, которая пока что не сообщается. Будем следить за этой информацией и расскажем все детали.