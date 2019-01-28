Realme C1 (2019) стоит 100 долларов

Развитие рынка смартфонов в последнее время только радует — появляются новые технологии, крутые решения, необычные дизайны и так далее. Кроме того, во всем этом изобилии новых технологий появляются доступные смартфоны, которые за смешные деньги действительно могут порадовать вас качественной сборкой и мощностью. Например, в продажу вскоре поступит новинка под названием Realme C1 (2019). За смартфон просят всего 100 долларов, то есть предельно мало — на текущий момент это действительно доступный продукт, даже среди китайских брендов. Стоит ли платить за него деньги? Да, если вы давно хотели недорогой стильный смартфон, который справится со всеми поставленными задачами. В этом плане новинка очень даже хороша, как по мне.