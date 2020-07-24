Realme C15 слили в сеть

Мы уже привыкли к тому, что пользователи иногда узнают о свежих смартфонах даже раньше, чем о них рассказывает производитель. Это вполне нормально, ведь в нашем мире цифровых технологий обойтись без слива информации почти невозможно. Вот и смартфон Realme C15 тоже слили раньше времени, ведь производитель явно хотел удивить рынок своим новым устройством, позабыв про секретность. Или же даже сама компания хотела, чтобы Realme C15 слили раньше времени и тем самым наделать больше шума вокруг своего устройства. В лбом случае, смартфон оказался весьма достойным решением, которое точно понравится приверженцам доступных устройств. Ждем анонса и тогда можно будет обсудить стоимость гаджета, преимущества и недостатки новинки.