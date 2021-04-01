Realme C3 и Realme Narzo присоединились к бету-версии Realme UI 2.0 на базе Android 11

Китайский производитель смартфонов Realme развертывает бета-версии Realme UI 2.0 на базе Android 11 для ряда подходящих устройств. Однако пока только два телефона получили стабильное обновление в Индии. Но бренд постоянно добавляет новые телефоны в программу раннего доступа. Но теперь смартфоны Realme C3 и Realme Narzo присоединились к этому списку.

Программа раннего доступа к пользовательскому интерфейсу Realme позволяет избранным пользователям испытать последнюю доступную версию пользовательского интерфейса Realme. На основании отзывов, полученных от первых пользователей, бренд устраняет проблемы. Только после этого обновление становится доступным для массового пользования.

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