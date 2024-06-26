Realme C61 с металлической рамкой оценили в 92 доллара

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C61, главной особенностью которой стало наличие металлической рамки корпуса. Новинку также оснастили 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, IPS-экраном с разрешением HD+ и защитным стеклом, тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке уже 28 июня по цене в 92 и 107 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.